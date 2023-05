Napoli | le pagelle di Osimhen | è il simbolo dello Scudetto

Era solo una questione di data, di giorno, di orario. Ilvince uno scudetto strameritato e si merita un top che non finisce mai così come un 10 con lode per tutti i suoi interpreti, magazzinieri compresi. Le altre Distanti anni luce costrette a ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 34° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata,e pronostici MILANO - Con ilCampione d'Italia con cinque turni di anticipo il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 si appresta ad affrontare la sua trentaquattresima giornata, ...LA PLAYLIST LEBRANO PER BRANO Grian Chatten - Voto 8,00 - Proprio non male la prova solo ...50 -caput mundi! Funziona tutto... Figo il beat! Ganzo - Voto 6,50 - Una dichiarazione d'...

Pagelle Napoli Scudetto 2023 : tutti i voti degli azzurri che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto degli azzurri dopo trentatré anni.È il giorno dopo la grande impresa del Napoli, capace di vincere il terzo scudetto della propria storia con addirittura 5 giornate di anticipo ...