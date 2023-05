Napoli | la squadra è tornata in città | rivivi la diretta della festa con i tifosi

Dopo la notte di festa seguita al pari di Udine che ha consegnato alil suo terzo scudetto , i tifosi non sono stanchi di celebrare l'impresa degli azzurri di Luciano Spalletti , rientrata in città. Rivivi la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti ...Segui la tuadel cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan Notizie Inter NotizieNotizie Roma...stadio andato sold out anche solo per ospitare la diretta video di Udinese -, fino a Piazza del Plebiscito, epicentro ormai consolidato quando si tratta di celebrare un trionfo della...

Il Napoli atterrato a Grazzanise e poi tutti via in taxi, Spalletti a Castel Volturno La Gazzetta dello Sport

Enne è il nuovo formato che celebra la storica vittoria della squadra allenata da Luciano Spalletti. Per l'occasione Pasta Garofalo ha impresso il logo della squadra azzurra, un pallone da calcio che ...Tramite il suo profilo Instagram Danilo ha lanciato un chiaro messaggio alla squadra. Il post Instagram di Danilo per spronare la squadra. Juventus Danilo post Instagram. Come spesso accade, Danilo ce ...