Napoli | Kvaratskhelia celebra lo scudetto | “I sogni diventano realtà”

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Se lopuoi realizzarlo. I. Forzasempre, grazie a Dio per tutto”: così Kvichafesteggia su Intsagram loconquistato ieri sera dal, la fine di una lunga corsa che ha fatto sognare tutta la notte, a, la città e, a Udine, i calciatori azzurri. Il poster del club con loin mezzo alla squadra è postato dai giocatori simbolo del, come anche Victor Osimhen, che ieri ha segnato il gol del pareggio a Udine e si è confermato la stella della squadra campione d’Italia: “Cari napoletani – ha scritto sui social – abbiamo preso lo! Ora festeggiamo!”. Una gioia che è anche un appuntamento per i ...

... quello della Dacia Arena tra Udinese e. Motivo Abisso nega un rigore ai partenopei per intervento sospetto di Becao su, nel primo tempo. Il difensore brasiliano impatta con la ...Chi conosceva, ad esempio,lo scorso anno Altra grande scoperta è Osimhen ". Riscatto per la città "è una città bistrattata, troppo spesso criticata. La città vive per la ...È l'anima italiana di uninternazionale, che si caratterizza per le origini davvero variegate dei suoi protagonisti: ci sono il coreano Kim, il georgiano, il nigeriano Osimhen, ...

Napoli campione d'Italia: le lacrime di Kvaratskhelia, Osimhen senza freni e Zielinski canta: 'Vesuvio erutta, tutta Napoli ... Calciomercato.com

La sua arma Il feeling sulla fascia con Di Lorenzo, il dribbling e il tiro a giro. Forza fisica e anche mentale.Kvaratskhelia: 10Kvara è arrivato a Napoli come un marziano, senza uno storico, senza ...Quando e dove atterra oggi il Napoli E' questa la domanda del giorno per i freschi campioni d'Italia. Secondo quanto riporta Calcio Napoli 24, il gruppo di Spalletti dovrebbe rientrare tra le 15 e le ...