Napoli | Insigne «Oggi è la rivincita degli ultimi»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Le parole di Lorenzo, ala d’attacco del Toronto ed ex, sullo scudettoazzurri. I dettagli Lorenzoè stato il capitano delfino all’anno scorso. Dopo lo scudetto ha lasciato andare le sue emozioni tramite un post condiviso su Instagram. LE PAROLE – «Napul’è mille culure.è la, di quelli che non si arrendono mai! Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all’altezza di questo 3°scudetto. Grandi ragazzi, con il cuore vicino a tutti voi.campione».

De Laurentiis aveva appena venduto ' i gioielli ', Koulibaly, Mertens. Come si poteva mai pensare che il Napoli potesse vincere uno scudetto L'opinione generale era questa. 'Quando mai ...

Il Napoli, ufficialmente il 4 maggio 2023, è salito per la terza volta della sua storia sul tetto d’Italia. Lo Scudetto targato Spalletti è in bacheca e la città si è potuta finalmente lasciar andare ...una coppia che ha fatto sognare i tifosi napoletani e dopo 33 anni sono riusciti a riportare lo scudetto nel capoluogo campano.