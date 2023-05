Napoli in trionfo | l' anno prossimo potrà davvero puntare alla Champions?

Ildelha scatenato celebrazioni straordinarie e spettacolari in tutta Italia. Dai festeggiamenti nel cuore difino a Milano, i tifosi hanno invaso le piazze al fischio finale della ...Ma già a fine anni '80 ildel grande Diego Armando Maradona si è allenato a Storo e a ... È un vero e proprioquello della squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti, che ieri si è ...Il tecnico ha iniziato facendo i complimenti al, a dodici mesi dalrossonero: ' Un passaggio di consegne ad una squadra fortissima, a cui vanno fatti i complimenti. Hanno fatto una ...

Scudetto Napoli, la notizia del trionfo su siti e giornali di tutto il mondo. FOTO Sky Tg24

Kalidou Koulibaly ha seguito con particolare apprensione l'annata del Napoli, per poi celebrare la vittoria dello scudetto azzurro con grande felicità. Il centrale difensivo, attualmente in forza al C ...si congratula con il Presidente Aurelio De Laurentiis e con tutta la Società Sportiva Calcio Napoli per il meritato trionfo nel campionato di Serie A.