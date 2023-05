Napoli in festa | ecco i vip scatenati per lo scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Leggi Anche Caterina Balivo, cartoline della vacanza ai Caraibi con la famiglia Da Stefano De Martino a Roberta Capua , sono tanti i vip che hanno celebrato sui social questo momento storico per il ...

è una città della condivisione e ha trasportato questo senso di comunità in tutto il mondo. ... Ci sono già da preparare le prossime puntate della. "Ora godiamoci questo momento di pausa. ...'Saremo un esempio per i sud della terra', commenta il sindaco diGaetano Manfredi . Che ... 'Ma finita lacerchiamo di non gabbare lo santo', esorta il direttore Alessandro Mauro Rossi ...Anche Tosca D'Aquino ha immortalato la gente inche si riversa nei quartieri. Cristina D'... Le promesse Quando lo scudetto delera ancora lontano c'è chi si è sbilanciato con le promesse. ...

Scudetto a Napoli: spari nella festa, un morto e 3 feriti. Il prefetto: 'Fatto slegato dai festeggiamenti' Agenzia ANSA

Il Napoli fa il miracolo' scrive As. El Pais aggiunge: 'Il Napoli vince il titolo 33 anni dopo i due successi con Maradona'. 'Colpi mortali alla festa dei campioni del Napoli' riporta la tedesca Bild ...Una super festa scudetto per gli azzurri in quel di Udine: la celebre canzone legata a Maradona fa cantare e ballare i calciatori (Da Instagram: @elifelmas24) ...