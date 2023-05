Napoli | i tifosi dell’Udinese chiedono la sconfitta a tavolino dopo l’invasione di campo

Ad Avellino gli ultras della squadra locale hanno strappato le bandiere aidelche in auto e in moto hanno improvvisato caroselli in città., chi era il 26enne ucciso durante i ...Intervenuto ai microfoni di Rai 1, il patron delAurelio De Laurentiis ha toccato diversi argomenti. Ecco quanto riferitoUna festa infinita. Un dolce risveglio ha accolto idel, che hanno potuto urlare a squarciagola e festeggiare la vittoria del terzo Scudetto in virtù del pareggio strappato alla Dacia Arena di Udine. Mai un pareggio fu più galeotto per la ...Proprio qui alcunidel, probabilmente per lasciare un messaggio a qualcuno che non avrebbe gradito le celebrazioni per le strade del paese, avevano installato uno striscione con su ...

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa durante l’assemblea che si è svolta all’Hotel Gallia. Una volta aperta la seduta, tutti i presidenti dei va ...Una notte infinita di caroselli e fuochi d’artificio, un Capodanno a inizio maggio che ha colorato Napoli di azzurro e di luce: la festa per il ...