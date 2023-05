Napoli-Giuntoli | lo scudetto dell'addio? De Laurentiis pensa al sostituto | c'è Tare nel mirino

Che a Torino infatti vorrebbe portarsi almeno lui, indicando anche Stefano Stefanelli (in uscita dal Cesena, con un percorso comune conanche a) quale profilo di fiducia per la Next ...Il campionato di Serie A ha emesso il primo grande verdetto con la vittoria dello scudetto del. Un successo che passa anche dal lavoro di Cristiano, uomo che rischia di accendere anche il mercato Ilha messo la firma in calce sullo scudetto 2022/23 vinto ufficialmente ...In occasione dello scudetto vinto dal, Fabio Cannavaro ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport , focalizzandosi sui ...ha fatto due colpi incredibili '. L'ex calciatore ha ...

Il capolavoro di De Laurentiis, Giuntoli, Micheli, Spalletti e quel che ognuno di noi merita di provare una volta nella vita. Ora Napoli non faccia l'errore dell'Inter post Triplete TUTTO mercato WEB

Dietro lo scudetto del Napoli c'è (anche) la mano di Cristiano Giuntoli, l'uomo mercato che in estate ha messo a disposizione di Spalletti una rosa completa, profonda e capace di un'impresa storica. T ...Segui Tag24 anche sui social Rafa Benitez è il simbolo della crescita del Napoli sotto Aurelio De Laurentiis. Il tecnico spagnolo è rimasto in Campania appena due stagioni tra il 2013 al 2015, suffici ...