Napoli follia | tifosi vendono su eBay una zolla della Dacia Arena a 700 euro!

la festa è appena cominciata. Trentatrè anni d'attesa giustificano molto, quasi tutto. Esagerando talvolta. Come il saccheggio di zolle d'erba fatto allo stadio di Udine dove Osimhen e compagni ...... dalle e piazze e dallo stadio di- racconta la conduttrice che ha visto la partita in ... Oggi mi sono vestita di azzurro , la', conclude scoppiando in una fragorosa risata. (di Alisa ...'Come durante i festeggiamenti per la conquista dell'ultima Coppa Italia , anche per lo scudetto una minoranza di criminali, delinquenti e vandali hanno approfittato della confusione generale per ...

Napoli, notte di passione e di follia RaiNews

Dai selfie coi giocatori a zappare il terreno dello stadio: così gli ultras napoletani hanno festeggiato lo scudetto ...Continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità le notizie sulla notte di follia dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli nella città campana. Come riportato dal… Leggi ...