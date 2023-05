Napoli-Fiorentina quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) La 34a giornata della Serie A 2022-2023 è la prima nella quale vedremo ilda nuovo campione d’Italia. Dopo aver trovato la conferma matematica del titolo nel turno infrasettimanale, d’ora in avanti la formazione partenopea potràre con la mente libera e divertirsi, in attesa del prossimo campionato. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti tornerà in campo domenica 7 maggio e lo farà con un match tutto tranne che semplice. Alle ore 18.00 allo stadio Maradona, infatti, arriverà una delle avversarie più in forma del mondo, ovvero ladi mister Vincenzo Italiano, ancora impegnata in Conference League e in Coppa Italia. Si annuncia un match interessante e ricco di emozioni, con due squadre che punteranno al successo per diversi motivi. I partenopei proveranno a vincere il primo match casalingo dopo il titolo, ...