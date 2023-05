Napoli | festa per lo scudetto ma anche un 26enne morto e sei feriti Decesso in ospedale

(Di venerdì 5 maggio 2023)in ogni angolo dinella notte ed in varie zone di tutta Italia manel mondo.campione d’Italia di calcio dopo 33 anni. Laha avuto degli eccessicon esiti drammatici. Un uomo di 26 anni ènell’“Cardarelli”, vi era stato trasportato dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola. Altri treda spari ed altri tre da petardi. L'articoloper lomaune sei in proviene da Noi Notizie..

È iniziata laattesissima delcampione. Anche dentro lo spogliatoio azzurro i giocatori e lo staff, dopo vittoria del titolo, si sono scatenati tra cori e balli abbracciati. Come dichiarato anche da ...laper la vittoria dello scudetto era già iniziata da giorni e non accenna a smettere. Piazza Trieste e Trento è gremita di tifosi inper il terzo scudetto della squadra partenopea. ...Invasione di campo alla Dacia Arena al triplice fischio di Udinese -che si è conclusa 1 - 1. Quella che doveva essere unaScudetto dopo un pò si è trasformata in autentico caos generale con scontri tra tifosi delle due squadre sul rettangolo verde. I ...

Il Napoli festeggia il terzo scudetto conquistato ma è soprattutto quello di Victor Osimhen. Capocannoniere del campionato con 22 gol, (45) in totale con quelli della scorsa stagione, miglor realizzat ...E' morta una delle quattro persone ferite a Napoli da colpi d'arma da fuoco durante i festeggiamenti per lo scudetto. Lo si apprende dalla Polizia. Si tratta di un giovane di 26 anni che era stato ric ...