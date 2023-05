Napoli | è una notte di passione | le lacrime di Kvara e Politano canta sul pullman | FOTO e VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023) E’ stata unadiper la festa scudetto. La squadra di Luciano Spalletti ha raggiunto un risultato storico ed ampiamente meritato al termine di una stagione di altissimo livello. L’apoteosi è stata raggiunta alla ‘Dacia Arena’, la sfida del campionato di Serie A contro l’Udinese si è conclusa sul risultato di 1-1. Dopo l’iniziale vantaggio di Lovric, la squadra di Spalletti ha raggiunto il pareggio con Osimhen. Poi è partita la festa, a Udine e. I calciatori si sono scatenati nello spogliatoio, i tifosi in città. Tantissimi i giocatori in delirio: Osimhen balla sui tavoli,scoppia a piangere efa l’alba coi tifosi. Lozano guida il famoso coro: “siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”. Leggi anche UN ...

... sparatoria durante la festa scudetto: morto un ragazzo di 26 anni, tre feriticampione, gli ... 'Io e le mie coinquiline - raccontaventenne napoletana - verso mezzanotte siamo scese in ......ed ex calciatore deldello scudetto, ha parlato dopo il terzo successo firmato dagli azzurri. Le sue dichiarazioni come riportato dall'ANSA: "Le ultime 10 stagioni sono state buoni per...Commenta per primo Il prefetto di, Claudio Palomba , in merito alla persona rimasta uccisa durante i festeggiamenti per la ... La vittima è ritenuta vicina al clan dei D'Amico ,delle cosche ...

Napoli, una marea di tifosi invade il centro Repubblica TV

‘Trends & Celebrities’ su RTL 102.5 News, aveva annunciato: "Saremo in onda nel periodo dello scudetto, sicuramente organizzeremo una festa all’interno del Bar Stella. Prima ero al telefono con Pino P ...Napoli, Scudetto storico: 56mila tifosi al Maradona – FOTO da brividi. Sono 12mila i tifosi presenti alla Dacia Arena per sostenere il Napoli del terzo Scudetto, ma soprattutto sono 56mila i supporter ...