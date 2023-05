Napoli e lo scudetto | quando la fantasia incontra la concretezza

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 maggio 2023) E dunque il terzodelè arrivato. Molto prima della fine del campionato, un po’ dopo rispetto gli auspici. Comunque, luccicante come non mai. Atteso, meritato, da godere lungamente. Chi ha la fortuna di vivere la città in questi giorni si meraviglierà di trovarsi immerso in una dimensione da sogno. L’impresa che sembrava impossibile apre scenari fino a ieri vietati. Se si è capaci di tanto, se il distacco con le squadre inseguitrici è il più largo mai sperimentato, se lapiù sfrenata è riuscita finalmente ad andare a braccetto con ladei fatti, che cosa manca a questo pezzo di paradiso perché possa trasferire ad altri ambiti della società la stessa formula vincente? Se si è vinto così bene sul campo di calcio che cosa impedisce di farlo anche in altri ambiti? Di questo tipo sono le ...