Napoli | Di Lorenzo | ‘Troppo tempo senza scudetto | è strameritato!’ | Serie A

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023-05-04 23:56:00 Fermi tutti! Giovanni Di, terzino e capitano del, ha parlato a DAZN dopo la vittoria dello: “E’ un’emozione bellissima, lottiamo da inizio anno per questo. E’ super meritato, siamo contenti. Ora non vediamo l’ora di festeggiare. Sono troppi anni per una piazza comeche vive di calcio e che ogni giorno ci ha trasmesso l’amore e la passione per questa maglia. Anche oggi sembrava di giocare a, i tifosi se lo meritano più di tutti. Abbiamo fatto un campionato strepitoso, ce lo meritiamo anche noi”. Quando avete capito di poterlo vincere?“Non so se c’è stata una partita particolare, è stata una crescita partita dopo partita. Ci siamo uniti, siamo diventati squadra e sono aumentati entusiasmo e ...

, le parole di Osimhen e Di, lo sfogo di Spalletti. Spalletti all'inizio prova a rimanere distaccato: "Per chi è abituato a lavorare come me il pensiero di gioia è fugace, io ...Alzerà la Coppa Giovanni Di, ma questo è il momento di godersi questo scudetto. ' È un'emozione bellissima davvero , da ...per una città che vive di calcio' ha spiegato il capitano dela ...2023 - 05 - 04 19:39:45 La formazione ufficiale del: Elmas in attacco, Ndombele in mezzo La formazione ufficiale del(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di, Rrahmani, Kim, Olivera; ...

De Laurentiis: 'Caffè con Di Lorenzo. Volevo mangiare tutti e mi sono detto: Aurè, chi t''o fa fa'' AreaNapoli.it

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel post match col Lecce, ha risposto ad una domanda sulle parole del presidente del Napoli Aurelio… Leggi ...Giovanni Di Lorenzo ha disputato una stagione spettacolare sotto tutti i punti di vista e da vero capitano ha guidato una giovane squadra alla ...