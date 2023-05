Napoli | De Laurentiis svela il futuro di Spalletti dopo lo scudetto

Ilha limiti di fatturato non superabili nel breve periodo e con quelli Dedeve fare i conti. Anche il futuro di Cristian Giuntoli è una sfida per il patron: un anno di contratto e ...Deha fatto un davvero ottimo lavoro. È stato criticato in passato per la vendita dei ... Riscatto per la città "è una città bistrattata, troppo spesso criticata. La città vive per la ...Ilha vinto il terzo scudetto della sua storia e a fare festa, oltre ai tifosi, la squadra e l'allenatore è stato, ovviamente, anche il presidente Aurelio De. Proprio il patron, dopo ...

Scudetto Napoli, da Calaiò a Osimhen (passando per Cavani, Higuain e Mertens): tutti i bomber dell'era De Laur ilmessaggero.it

Se oggi c'è un Napoli che ha dominato in lungo e in largo il campionato, un po' di merito va anche a Edy Reja. L'attuale ct dell'Albania fu l'allenatore del primo anno di De Laurentiis: era il 2004-05 ...Il patron ha promesso nuove vittorie e di puntare alla Champions League, ma la vera eredità del tricolore è far crescere il club consegnandolo a uno status diverso da quello degli ultimi trent'anni - ...