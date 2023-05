Napoli | De Laurentiis sulla Champions | «Ci riproveremo UEFA e arbitri permettendo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Aurelio De, presidente del, ha parlato dopo la vittoria del terzo scudetto e non è mancata la polemica Aurelio De, presidente del, ha parlato dopo la vittoria del terzo scudetto e non è mancata la polemica. Le sue dichiarazioni: «Ora però dobbiamo vincere la, io penso che quest’anno eravamo i più forti e siamo usciti soltanto perché in entrambe le gare contro il Milan l’arbitraggio non è stato all’altezza. Ma il calcio è così, questa è la. Cil’anno prossimo e quello dopo ancora».