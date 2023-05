Napoli | De Laurentiis | «Che avremmo vinto lo Scudetto ve lo dissi appena arrivato»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Aurelio De, presidente del, ha parlato così tra presente, passato e futuro della squadra partenopea Aurelio De, presidente del, ha così parlato in un’intervista a Paramount Plus.CAMPIONE – «Erano 33 anni che stavamo aspettando questo momento. Quando sonoche nei primi 10 anni saremmo tornati in Europa, poiche nei secondi 10 anniloed è successo con anticipo. Ora inizia una nuova era, speriamo di vincere il prossimo anno e quello dopo ancora, ma ora dobbiamo vincere la Champions. Credo fossimo i più forti, ma siamo usciti per un doppio arbitraggio sbagliato. Ma questo è il mondo e questa è la UEFA. Ci ...

...che daaleggia un po' in tutta Italia per la vittoria del terzo scudetto nella storia dei partenopei. Tutti felici e contenti in quel della città campana, ma il presidente De, ...Questaè una città felice che è giusto sia celebrata da uno scudetto meritatissimo, conquistato settimana dopo settimana e tutt'altro che casuale. E Deè stato l'artefice di questo ...E le dichiarazioni del presidente demostrano di avere memoria del percorso' . Parlando ai microfoni di Tgr Campania, il ministro dello sport, Andrea Abodi, che si trova proprio a...

Un autentico tripudio di tifosi ha accolto il Napoli campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, rientrato in Campania dopo una notte di festa ...Il presidente della Lega Serie A ha fatto i complimenti al club azzurro per la conquista del tricolore: ecco cosa ha detto ...