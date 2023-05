... che oltre a essere presidente del Senato è anche noto e accanito tifoso dell'Inter: "Anche in casa interista come la mia c'èfesteggia lo scudetto delperché mia moglie Laura è tifosa ......online una zolla del campo Impazza la festa Scudetto in casadopo il pareggio di ieri sera alla Dacia Arena contro l'Udinese, che ha consegnato ufficialmente il titolo agli azzurri. E c'è...era il 26enne ucciso durante i festeggiamenti: l'ipotesi inquietante

Napoli, chi va via dopo lo scudetto da Osimhen e Kim a Spalletti, le ultime notizie Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il numero uno del Napoli avrebbe rifiutato 1 miliardo di euro per il Napoli e 2,5 per il suo intero gruppo Filmauro. De Laurentiis ha poi blindato Osimhen: "Venderlo Giammai" ...