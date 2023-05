Napoli | caos nei festeggiamenti | oltre 200 feriti e un morto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un ragazzo di 26 anni è stato colpito da un colpo di pistola L’euforia per lo scudetto del, il terzo della storia, è subito sfociata nella violenza.neicon200e un ragazzo di 26 anni colpito da un colpo di pistola e. Il ragazzo, Vincenzo Costanzo di 26 anni, è deceduto all’ospedale Cardarelli didopo essere stato ferito durante iper lo scudetto dela piazza Volturno. Alcuni parenti, dopo la notizia, hanno danneggiato il pronto soccorso dell’ospedale. Nella zona zono state ferite altre tre persone sempre vittime di un colpo da arma da fuoco. Non finisce qui, stando a Sky TG24 ci sono200...

Attimi di panico, con Luciano Spalletti e i giocatori delin fuga per direttissima negli ... Video su questo argomento Il momento del fischio finale al Rione Sanità: ètotale...dalla Curva Sud dove erano assiepati gli ultras del, ma anche dagli spalti delle tribune e di altri settori, in tanti si sono riversate sul campo. La festa era soltanto all'inizio. Ilin ...Quella che doveva essere una festa Scudetto dopo un pò si è trasformata in autenticogenerale con scontri tra tifosi delle due squadre sul rettangolo verde. I tifosi delhanno invaso il ...

L'invasione di campo rovina la festa Scudetto del Napoli: scontri tra i ... Sport Fanpage

La festa scudetto del Napoli, la scorsa notte, è sfociata in tragedia. Un ragazzo di 26 anni è morto all'ospedale Cardarelli dopo essere rimasto ferito, nel capoluogo partenopeo, ...Altri tre giovani sono rimasti feriti da spari esplosi in strada durante la festa mentre due persone hanno riportato ferite alle mani per colpa dei petardi ...