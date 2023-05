Napoli campione | spari alla festa scudetto | bilancio tragico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una grandequella che ha vissutonella notte per la vittoria del terzo, a 33 anni dall'ultimo trionfo dell'epoca di Diego Maradona. Che porta con sé anche undrammatico: un morto e tre feriti, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco nella zona di piazza Carlo III. A perdere la vita è stato un 26enne. Altre tre persone, invece, sono finite all'ospedale ferite dall'esplosione di petardi. Il 26 anni, con precedenti, è morto nella notte dopo esser stato ferito da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. La vittima, Vincenzo Costanzo residente nel quartiere di Ponticelli, è stata ricoverata all'ospedale Caldarelli dove è morta poco dopo. Tra i feriti risultano una donna di 26 anni e due giovani di 24 e 20 anni, raggiunti da colpi d'arma da fuoco, ma non in pericolo di vita. Sulla ...