Napoli campione | Raffaella Fico in Senza veli | 'Una promessa è una promessa…'

Il momento è arrivato, ild'Italia per la terza volta nella sua storia. Il Friuli, pur se quasi tutto addobbato d'azzurro, non è il Maradona, ma va bene lo stesso, perchè finalmente la vera festa per lo ...Grazie al pareggio ottenuto a Udine, ilè riuscito a diventare aritmeticamented'Italia. Per il club azzurro si tratta del terzo titolo in Serie A della propria storia, mentre per Spalletti la vittoria del campionato ...Poi sciarpe, striscioni e un sentimento di gioia che inonda il capoluogo della regione Campania: ild'Italia. La notte dei festeggiamenti ne mostra le prove. Fuochi d'artificio, ...

Scudetto Napoli, Koulibaly: “Il tempo è arrivato”. Cavani: “Meritate questo e di più” La Gazzetta dello Sport

l'acquisto ufficializzato oggi dell'attaccante brasiliano Joao Pedro dal Watford e l'accordo sempre più vicino per ingaggiare da parametro zero James Milner sono gli ulteriori indizi che portano a ...Pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese il Napoli è campione d'Italia a cinque giornate dal termine. Una cavalcata trionfale, un campionato dominato dall'inizio alla fine. La squadra di Spalletti ha fatt ...