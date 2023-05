Napoli campione | Insigne | “Oggi è la rivincita degli ultimi”

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Napul’è mille culure.è la, di quelli che non si arrendono mai! Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all’altezza di questo 3°scudetto. Grandi ragazzi, con il cuore vicino a tutti voi.”. E’ questo il messaggio di Lorenzo, per diversi anni capitano delprima dell’addio la scorsa estate, dopo la vittoria dello scudetto da parte del club azzurro. SportFace.

'Ilin Serie A: ha pareggiato con l'Udinese vincendo il suo primo scudetto senza Diego Maradona'. È il titolo della versione online del quotidiano argentino 'Clarin'. Una foto con l'...Già dagli ultimi minuti di Udinese -, i botti dei fuochi d'artificio hanno rimbombato per tutta la città. Si illumina la notte sul golfo napoletano per la festa Scudetto.Sopra, tese tra i nastri tricolore che da giorni addobbano, si vedono le magliette di ciascun membro della rosa. Infine, scorrendo l'album, la squadra che posa per la foto di rito prima della ...

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Giovedì 4 maggio 2023: il Napoli è di nuovo campione d'Italia. I partenopei, infatti, impattano per 1-1 in casa dell'Udinese nel posticipo della 33a giornata e mettono nero su bianco la firma sul tric ...Il Napoli di Spalletti va sotto con l’Udinese, poi pareggia grazie a un gol di Osimhen: vince così aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia, con 5 giornate di anticipo. Al fischio finale ten ...