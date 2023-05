Napoli campione | il messaggio di Marotta

In estate ilsi ritroverà di fronte agli stessi dilemmi che quest'anno hanno frenato il Milan: l'obbligo di ripetersi, le sirene di mercato su Osimhen e Kvaratskhelia. Venderli e ..."Sì, penso di aver messo anche io il primo mattoncino di quello splendido palazzo che oggi è ild'Italia, da capitano in C nell'anno della promozione fino al ritorno in A e in Europa..Un'esplosione di gioia e di colori per una festa durata fino a notte fonda. Dopo 33 anni ild'Italia . Nel videoracconto abbiamo documentato la folle notte partenopea , dall'amarezza dopo il vantaggio dell'Udinese e il rischio di dover attendere ancora qualche giorno per ...

Scudetto Napoli: l'ironia della Juve e i complimenti dell’Inter. Berlusconi: “E’ solo l’inizio” La Gazzetta dello Sport

con musica napoletana di sottofondo, hanno fatto il giro dei social. Napoli campione d'Italia: da Kvara e Osimhen al Maradona, i protagonisti del tricolore della storia Spalletti e ADL (10), Kvara e ...Per la vittoria dello scudetto, è stato scoperto in questi minuti a Palazzo San Giacomo, sede dell'amministrazione comunale, su indicazione del sindaco, uno striscione con logo del Comune e la scritta ...