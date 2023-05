Napoli campione | esplode la festa nel bar di Milano

(Di venerdì 5 maggio 2023), grandeanche a: ecco le immagini da Dolce e Amaro caffè, in viale Piave, dove tutto lo staff esulta per il tricolore.

'A 33 anni dal suo ultimo titolo - sottolinea il giornale -d'Italia. 1987 - 1990 - 2023'. Con un fotomontaggio in cui si vedono Maradona e Osimhen che esultano Vai alla FotogalleryCommenta per primo Non manca la fantasia ai tifosi deld'Italia: questa notte una nave ha solcato le strade della cittadina di Mugnano per festeggiare lo scudetto conquistato dalla squadra di Spalletti.10 ALD'ITALIA: complimenti. Non esistono parole che possano sottolineare a pieno il fantastico lavoro portato a termine. Con questa vittoria ha vinto il calcio.festeggia! Lo ...

Scudetto Napoli: l'ironia della Juve e i complimenti dell’Inter. Berlusconi: “E’ solo l’inizio” La Gazzetta dello Sport

Il Napoli è campione d'Italia per la stagione 2022/23 e fioccano, sul web e nel dopo partita, le reazioni di giocatori e grandi ex del club azzurro dopo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...