Napoli campione d'Italia | le lacrime di Kvaratskhelia | Osimhen senza freni e Zielinski canta | 'Vesuvio erutta | tutta Napoli è distrutta!'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una gioia incontenibile, una festa infinita. In piazza, per le strade, ae non solo. Allo stadio Maradona, alla Dacia Arena e ovviamente...

Il polacco, di solito pacato e tranquillo, ha fatto partire il coro : 'Vesuvio erutta, tuttaè distrutta!' . Un coro becero che i napoletani hanno disinnescato con l'arma dell'ironia. Più in ..., sparatoria durante la festa scudetto: morto un ragazzo di 26 anni, tre feriti, gli ultrà del Nord si ribellano. Da Bergamo a Udine, le minacce choc: 'Da noi non si ...• Ilpareggia contro l'Udinese, è così ufficialmenteD' ITALIA, per la terza volta. • Bella vittoria in chiave salvezza per l'Empoli contro il Bologna. • Manca solo la matematica ...

Scudetto 2023, Napoli campione d'Italia. Oltre 200 feriti nei festeggiamenti in città LIVE Sky Tg24

Nonostante il suo stato di salute Silvio Berlusconi ha voluto far giungere alla città di Napoli a tutti i suoi tifosi l’augurio per questo terzo scudetto ...Dalla "resurrection" dell'Equipe al "fandemonium" del Sun. Tutto il mondo mette in risalto la conquista dello scudetto da parte degli azzurri di Luciano Spalletti ...