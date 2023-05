Napoli campione d’Italia | la gioia “sospesa” è finita

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una notte dipazza come non capitava da 33 anni:risorge e si ricorda di essere una grande capitale del Mediterraneo anche per ciò che riguarda il calcio. Fuochi d’artificio più che a Capodanno, tutti in strada a cantare percorrendo la città a colpi di clacson. Rio de Janeiro a Carnevale non è altrettanto bella. Una festa, quella del terzo scudetto, dopo i due vinti grazie a Diego Armando Maradona (1987 e 1990), che ha però anche un risvolto atroce. Un giovane di 26 anni è morto colpito da un proiettile, non è chiaro se per un regolamento di conti che nulla ha a che fare con la vittoria del. Tre persone sono rimaste ferite: una ragazza investita durante i festeggiamenti sarebbe in condizioni molto gravi.in festa, ‘protetta’ da “san Diego” Maradona sui muri, per il terzo scudettoLa festa di ...