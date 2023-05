Napoli Campione d’Italia | la festa si macchia di sangue | un morto e 8 feriti

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Une quattro. È drammatico il primo bilancio delladello scudetto per il. Un 26enne èe altre quattro persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco nella zona di piazza Garibaldi. Altre tre persone, invece, sono finite all’ospedale ferite dall’esplosione di petardi. Inizialmente ricoverato al Cardarelli, il tifoso classe 1997, è deceduto in seguito alle ferite riportate. Indaga la polizia. La dinamica, dicono le prime scarne notizie, è in corso d’accertamento. Si può ragionevolmente ipotizzare che nell’euforia dei festeggiamenti qualcuno abbia deciso di sparare, con pistole o altre armi da fuoco. A Udine, invece, è di ottonon gravi il bilancio della calca in campo alla Dacia Arena, alla ...