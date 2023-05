Napoli campione d’Italia | il videoracconto della folle notte partenopea | un fiume di persone in festa nelle strade fino all’alba

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un’esplosione di gioia e di colori per unaduratafonda. Dopo 33 anni il. Nelabbiamo documentato la, dall’amarezza dopo il vantaggio dell’Udinese e il rischio di dover attendere ancora qualche giorno per festeggiare,al boato che ha accompagnato il gol del pareggio del bomber Osimhen, che di fatto ha consegnato il tricolore agli azzurri. Ain ogni vicolo e in ogni piazza c’erano gruppi di tifosi pronti a celebrare la vittoria. Al triplice fischio decine di migliaia diinsi sono riversate in strada, dalla Sanità ai Quartieri Spagnoli, dal ...

... dal giorno in cui in Qatar si avverò l'altro sogno del Pelusa, che vide l'Argentina tornare a esseredel mondo. L'ultimo trionfo della Selección era arrivato nel 1986, l'anno dopo il...Commenta per primo La conquista del campionato italiano ha generato un entusiasmo pazzesco in giro per l'Italia: migliaia di tifosi in Piazza Duomo a Milano festeggiano il terzo scudetto delL'urlo rimasto strozzato in gola per più di una generazione si può ora librare nell'aria, perch dopo 33 anni ilè di nuovod'Italia, per la terza volta nella sua storia quasi ...

Scudetto Napoli: l'ironia della Juve e i complimenti dell’Inter. Berlusconi: “E’ solo l’inizio” La Gazzetta dello Sport

Il momento è arrivato. Il Napoli è ufficialmente campione d'Italia con cinque giornate dal termine. E' successo tutto ieri in quel di Udine. La apre Lovric nel primo tempo, ma ci pensa poi il "solito" ...Lamezia Terme - È bastato un pareggio, 1-1 contro l'Udinese e il Napoli è campione d'Italia a cinque giornate dal termine. Al gol di Lovric nel primo tempo ha risposto ad inizio ripresa Victor Osimhen ...