Napoli campione d’Italia | il “giorno buono” che fa esplodere la città | una notte di festa con centinaia di migliaia di persone in strada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quel ritornello cantato per anni, alla fine, è diventato realtà. Il “sogno nel cuore” urlato a squarciagola ora è cosa fatta:torna. Il “juorno” è il 4 maggio 2023, l’uomo che falaè ovviamente Victor Osimhen, il volto del primo scudetto senza Diego Armando Maradona. Insi riversanodidi. Scendono dai quartieri periferici, tornano dallo stadio dove in 50mila hanno seguito i novanta minuti di Udine prima di sciogliersi sulle note di Pino Daniele in un canto liberatorio, arrivano dai paesi dell’hinterland. Ma quella delè una vittoria che coinvolge tutta Italia e non solo. Si festeggia in piazza Duomo a Milano, per le strade di Roma e ...