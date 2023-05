Napoli campione d’Italia | ieri il Milan | oggi gli azzurri | domani chissà Nel vuoto di potere della Serie A vince il progetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023, l’anno dello storico scudetto del. Come il 2022, in maniera diversa, era stato quello del. E il prossimodi chi sarà: il trionfosquadra di Spalletti, costruito sulla forzasquadra prima che dei campioni, delle idee prima che dei soldi, certifica che siamo entrati in una nuova eraA. Di fatto, gli ultimi 15 anni di calcio italiano erano stati segnati da due cicli, di natura e durata differenti, ma sostanzialmente simili: il lustro dell’Inter post Calciopoli e poi addirittura il decennio (con un passaggio soltanto interno fra Conte e Allegri)Juventus, intervallati dall’estemporanea parentesi del2011. Due squadre troppo più forti delle altre che vincono sempre e comunque. Il ...

Scudetto Napoli: l'ironia della Juve e i complimenti dell’Inter. Berlusconi: “E’ solo l’inizio” La Gazzetta dello Sport

Il Napoli è Campione d'Italia. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis e del mister Luciano Spalletti conquista il terzo meritatissimo scudetto, a poche settimane dalla chiusura del campionato ...