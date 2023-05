Napoli campione d’Italia | frecciatina della Juventus | “Non potevamo esimerci”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilha vinto lo scudetto 2022/2023. Con il pareggio a Udine gli azzurri raggiungono la vittoria aritmetica e diventano Campioni. Partita che si è rivelata in salita dall’inizio quando l’Udinese è andata in vantaggio con Lovric. Nel secondo tempo la squadra entra in campo completamente diversa e trova la rete del pareggio con Osimhen. Vittoria che regala lo scudetto a 5 giornate dalla fine del campionato. Grande la gioia dei giocatori e dei tifosi, esplosi in una festa incredibile. Non sono tardati i complimenti da tutto il mondo per la bellissima impresa compiuta dagli azzurri in questa stagione, ma certamente quello più inaspettato è il bianconero. LaalLa, infatti, non si è tirata indietro e con un tweet ha ...