Napoli campione d’Italia | da De Laurentiis a Osimhen | «E’ solo l’inizio» Spalletti | dedica e lacrime

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’attaccante delVictorha festeggiato in diretta su instagram la vittoria del terzo scudetto con i partenopei. Victor ha indossato una fascia tricolore e ha cantato nello spogliatoio della Dacia Arena insieme alla squadra «La capolista se ne va». La gioia del presidente De«Grazie, grazie, grazie grazie. Mi avete sempre detto che vogliamo vincere e abbiamo vinto tutti insieme!». Queste le prime parole del presidente delAurelio Deandato al centro del campo al Maradona dopo la vittoria aritmetica dello scudetto. «E adesso – ha aggiunto – domenica con la Fiorentina tutti qui per la grande festa!» Il presidente delAurelio Deha celebrato su twitter la vittoria del terzo scudetto dei partenopei: «Una gioia ...

Commenta per primo Non manca la fantasia ai tifosi deld'Italia: questa notte una nave ha solcato le strade della cittadina di Mugnano per festeggiare lo scudetto conquistato dalla squadra di Spalletti.10 ALD'ITALIA: complimenti. Non esistono parole che possano sottolineare a pieno il fantastico lavoro portato a termine. Con questa vittoria ha vinto il calcio.festeggia! Lo ...... dal giorno in cui in Qatar si avverò l'altro sogno del Pelusa, che vide l'Argentina tornare a esseredel mondo. L'ultimo trionfo della Selección era arrivato nel 1986, l'anno dopo il...

Scudetto Napoli: l'ironia della Juve e i complimenti dell’Inter. Berlusconi: “E’ solo l’inizio” La Gazzetta dello Sport

Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Trentatrè anni dopo Maradona, gli azzurri di mister Spalletti conquistano il titolo tricolore, a cinque giornate dalla fine del campionat ...Un morto e quattro feriti. È drammatico il primo bilancio della festa dello scudetto per il Napoli campione d'Italia. Un 26enne è morto e altre quattro persone sono rimaste ...