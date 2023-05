Napoli campione d’Italia | città in delirio | un morto durante festa per scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – E’il 25enne gravemente ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a. Il giovane era stato trasportato all’ospedale Cardarelli, dove però è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. Altre 4 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco, non è chiaro se nella stessa circostanza e se quanto accaduto sia legato ai festeggiamenti per lo.E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica del ferimento delle quattro persone a colpi di arma da fuoco. Uno dei feriti, Vincenzo Costanzo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, èpoi all’ospedale. Poco dopo, altre tre persone sono state medicate all’ospedale Vecchio Pellegrini e nella clinica Villa Betania. Si tratta di una donna di Portici di 25 anni, dimessa con 10 giorni di prognosi; un 23enne del quartiere Ponticelli ferito al gluteo destro e ...

Ilvince lo scudetto, ragazzi e ragazze presi a cinghiate e bottigliate in piazza Bologna, sparatoria nella notte: morto un ragazzo. I parenti sfasciano il pronto soccorso ...Ilvince lo scudetto, ragazzi e ragazze presi a cinghiate e bottigliate in piazza Bologna durante i festeggiamenti, Cruciani provoca: 'Retorica del Sud insopportabile, il loro ...In questi giorniè in festa. La squadra di Spalletti èd'Italia e alza al cielo il terzo scudetto della sua storia, una vittoria che mancava da ben 33 anni. Era infatti i l 1987 quando Diego Armando ...

Scudetto Napoli: l'ironia della Juve e i complimenti dell’Inter. Berlusconi: “E’ solo l’inizio” La Gazzetta dello Sport

Con un post su Instagram, Claudia Villafane, madre di Dalma e Giannina, ha ricordato l'ex compagno scomparso 3 anni fa ...Tra i veterani in rosa (è arrivato a Napoli nell’estate 2017) ha da subito costruito un’intesa speciale in campo con il neo arrivato Kvaratskhelia. PIERLUIGI GOLLINI 6 Arrivato a gennaio dalla Fiorent ...