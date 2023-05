Napoli campione d' Italia | città in delirio | un morto durante festa per scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) - E'il 25enne gravemente ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a. Il giovane era stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove però è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. Altre 4 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco, non è chiaro se nella stessa circostanza e se quanto accaduto sia legato ai festeggiamenti per lo Ho promesso aglini che sarebbe nato un partito unico e ho provato a farlo . E' ancora tutta da ricostruire la dinamica del ferimento delle quattro persone a colpi di arma da fuoco. Uno dei feriti, Vincenzo Costanzo di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, èpoi all'ospedale. Poco dopo, altre tre persone sono state medicate all'ospedale Vecchio Pellegrini e nella clinica Villa Betania. Si tratta di una donna di Portici di 25 ...

Commenta per primo Non manca la fantasia ai tifosi deld'Italia: questa notte una nave ha solcato le strade della cittadina di Mugnano per festeggiare lo scudetto conquistato dalla squadra di Spalletti.10 ALD'ITALIA: complimenti. Non esistono parole che possano sottolineare a pieno il fantastico lavoro portato a termine. Con questa vittoria ha vinto il calcio.festeggia! Lo ...... dal giorno in cui in Qatar si avverò l'altro sogno del Pelusa, che vide l'Argentina tornare a esseredel mondo. L'ultimo trionfo della Selección era arrivato nel 1986, l'anno dopo il...

Scudetto Napoli: l'ironia della Juve e i complimenti dell’Inter. Berlusconi: “E’ solo l’inizio” La Gazzetta dello Sport

Città in delirio. Grave una ragazza di 20 anni investita da un'auto durante la festa. Caroselli anche a Bolzano (video DLife) ...Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Trentatrè anni dopo Maradona, gli azzurri di mister Spalletti conquistano il titolo tricolore, a cinque giornate dalla fine del campionat ...