Napoli campione d’Italia | città in delirio | un morto durante festa per scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il 26enne, portato in ospedale, è deceduto a causa della gravità delle ferite. Altre tre persone ferite da colpi di arma da fuoco E’il 26enne gravemente ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a. Il giovane era stato trasportato all’ospedale Cardarelli, dove però è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. Altre tre persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco, non è chiaro se nella stessa circostanza e se quanto accaduto sia legato ai festeggiamenti per lodel. Indaga la Polizia. Subito dopo la vittoria degli azzurri per 1-1 sul campo dell’Udinese, laè esplosa. Migliaia le persone che hanno seguito il match in strada. In 60mila si sono riunite allo stadio Maradona. Piazza del Plebiscito illuminata d’azzurro per il terzo ...

L'ultimo, anzi l'unico capitano delscudettato eradel mondo. Il suo nome, Diego Armando Maradona. Perché lo scudetto arriva all'ombra del Vesuvio solo quando l'Argentina è..."Vendo il Bari non ilper il quale ho già detto no a un fondo arabo" il suo piano illustrato ... Con lo scudetto virtualmente sul petto ADL ha preso ad auto - proclamarsid'onestà del ...... che felicità lo scudetto con ilGrande emozione anche per l'artefice del sogno, Luciano Spalletti, che dopo i due titoli vinti in Russia con lo Zenit San Pietroburgo si laurea...

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Monotematiche le prime pagine dei quotidiani sportivi (e non solo) questa mattina, com'è normale e giusto che sia. Il Napoli si è laureato Campione d'Italia per ...