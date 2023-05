Napoli campione | anche i semafori celebrano lo scudetto e si tingono d’azzurro

(Di venerdì 5 maggio 2023) Aè esplosa la festail tricolore numero tre della storia del club partenopeo. L’impresa Laca, affidataria del Comune per il servizio di gestione deicittadini, ha deciso infatti di installare una copertura personalizzata e tutta azzurra a duedella centralissima zona di piazza San Carlo, tra via Verdi e via Vittorio Emanuele III. SportFace.

Nell'albergo in cui hanno pernottato, il leader degli azzurri ha ringraziato così i ...Commenta per primo Bellissima, amatissima e super tifosa del. Raffaella Fico è stata tra le prime a festeggiare lo Scudetto della squadra di Spalletti con storie e post ad hoc che ritraevano i fuochi d'artificio che hanno avvolto la città. La showgirl ...La convinzione di Marotta e Ausilio è che l'Inter abbia a disposizione un organico assolutamente competitivo per tenere testa alfrescod'Italia e l'attuale distacco in classifica di ...

Scudetto Napoli, Koulibaly: “Il tempo è arrivato”. Cavani: “Meritate questo e di più” La Gazzetta dello Sport

L'ex presidente della Roma si complimenta con il tecnico dopo lo scudetto: "Sapevamo che eri quel gran allenatore che hai dimostrato di essere" ...La foto di Anna Frank con la maglia del Napoli e uno striscione con la scritta: «Tu sei napoletana, noi no!». È quanto apparso ...