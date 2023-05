“Napoli campeon” | la stampa estera celebra lo scudetto del Napoli “Gli eredi di Maradona”

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilè Campione d’Italia. Dopo 33 anni gli azzurri sono nuovamente sul tetto della Serie A e la gioia di un popolo che vive di passione ha fatto esplodere la festa per le strade della città, in unricolmo di tifosi per guardare la partita decisiva sui maxischermi ed in giro per il mondo. La portata del trionfo dei partenopei ha infatti superato i confini nazionali, tanto per la portata storica dell’impresa sportiva, quanto per i festeggiamenti che sono iniziati ormai settimane e settimane fa, frutto di un campionato semplicemente dominato dall’inizio alla fine. Le prime pagine di tantissimi quotidiani esteri hannoto la vittoria del. I temi ricorrenti sono quelli che abbiamo imparato a conoscere: la lunga attesa, l’impatto di Victor Osimhen e Khvicha ...