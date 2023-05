Napoli | 203 feriti per la festa scudetto | quattro investiti | una è in pericolo di vita

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono in totale 203 iarrivati nei pronto soccorso degli ospedali digestiti dall’Asl1 durante la notte dei festeggiamenti per lo. Nel totale sono contati anche i 4 coinvolti in quella che sembra una sparatoria, di cui uno è deceduto. La dinamica della morte di Vincenzo Costanzo, 26 anni, già conosciuto dalla polizia, è ancora da accertare. Tanto che potrebbe pure non essere collegata ai festeggiamenti per la vittoria del campionato. Dei 203 ricoverati, 38 erano codici bianchi, 65 Verdi, 75 gialli e 22 rossi. Oltre ai 4 colpiti da proiettili, ci sono persone con ferite da coltello, persone con ferite alla mano per scoppio di petardi, con lussazioni di spalle, persone con frattura di polsi e arti, con traumi oculari per colpi o petardi, con fratture del setto nasale, con ferite lacero ...