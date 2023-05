(Di venerdì 5 maggio 2023) “eccelse in modo particolare nella capacità di disporre e di manovrare sul terreno i corpi d’armata” (V. CRISCUOLO,, ed. Il Mulino, Bologna, 2009). Un’abilità che permise allo “Spirito del mondo a cavallo”, secondo la celeberrima immagine coniata dal filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, di perseguire, con alterna fortuna, il progetto di fare dell’Europa continentale del tempo una sorta di monarchia universale, poggiante sul principio secondo cui “i regni vassalli dovessero servire alla Francia, e i loro sovrani dovessero seguitare a considerarsi francesi, e nient’altro che francesi; e che nulla d’importante, nulla di serio in essi potesse farsi senza il suo beneplacito” (L. SALVATORELLI, Leggenda e realtà di, a cura di L. MASCILLI MIGLIORINI, ed. UTET, Torino, 2011). L’imperatore francese fece della ...

(EI)Carmelo PUGLISI; il Presidente di Sezione Lombardia Gen. Brig. (GdF) Gianni ... Il Cavaliere Mauriziano è l'di un percorso di vita impegnato a ricercare la verità, a testimoniare ...... tra le quali spiccano quelle diColaianni, Nicola Barbato, Rocco Chinnici, Giovanni ... come adla storia dell'astronomia in Sicilia firmata da Pippo Battaglia e con un'introduzione ...... ma rimase incompleta per secoli fino all'intervento di. È ancora in fase di restauro e ... La Cattedrale di Colonia, ad, è la più grande chiesa gotica del Nord Europa. Le sue due torri ...

Napoleone, esempio intramontabile di condottiero vincente BergamoNews.it

A dimostrazione del ruolo fondamentale per l’economia cittadina e per contrastare i prestiti usurai, alla fine del ‘600 il Monte di pietà di Bologna (foto) diede vita al Monte della Canapa e al Monte ...Cosa ci affascina dell'incoronazione di un Re o di una Regina Non solo lo sfarzo: ieri come oggi ci troviamo infatti di fronte a un rituale pieno di oggetti simbolici. Il 6 maggio Carlo III sarà inco ...