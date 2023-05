Nadal salta gli Internazionali Bnl di Roma | ' Non sono ancora pronto'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Rafarinuncia aglididi tennis . 'Mi dispiace molto annunciare che non potrò essere a'. Il mancino spagnolo, uno dei protagonisti annunciati del Foro Italiaco, non ha ...

È il messaggio Instagram di Rafael, costretto a rinunciare agli Internazionali d'Italia al via lunedì. 'Sapete tutti quanto mi addolori perdermi un altro dei tornei che hanno segnato la mia ...Roma, la rinuncia di. E' su ' Instagram ' che il 'monumento di Manacor ' spiega perché non potrà cercare la vittoria numero 11 a Roma , dove è stato protagonista di 12 finali, l'ultima delle ...Rafa, che succede ora Una situazione che regala grande amarezza a tutti i suoi fan e in tanti speravano di vederea Roma. Non è andata così e ora c'è preoccupazione circa il futuro del ...

Nadal salta gli Internazionali di Roma: "Devo continuare a lavorare" Sky Sport

Rafa Nadal rinuncia agli Internazionali di Roma di tennis. «Mi dispiace molto annunciare che non potrò essere a Roma». Il mancino spagnolo, uno dei protagonisti annunciati del ...Lo spagnolo non gioca un incontro ufficiale dallo scorso 18 gennaio: attraverso i social, l'iberico ha confermato la sua assenza anche per il torneo in programma a Roma.