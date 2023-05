‘Muti’ | clip in esclusiva del thriller con Morgan Freeman girato tra USA e Roma

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 maggio 2023) Arriverà nelle sale italiane l’11 maggio Muti, actionprodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. La pellicola è co-diretta da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. Nel cast il Premio Oscarnei panni di un esperto antropologo coinvolto nelle indagini su un serial killer che uccide secondo un arcaico rituale africano. Con lui anche Cole Hauser, Peter Stormare, Vernon Davis e l’italiano Giuseppe Zeno. Il film si snoda infatti tra diverse location in Italia e negli Stati Uniti. Le strade disi giustappongono all’atmosfera rurale del Mississipi. Il titolo del film prende il nome dall’omonima parola che in Swahili significa medicina, ma ha anche un significato più oscuro. Il rituale MUTI è una forma di sacrificio umano diffuso tra alcune tribù africane, in cui ...