Musumeci al convegno della Cna | avviata una stagione di riforme seria Il governo valorizzerà il Mezzogiorno

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello, da Palermo dove ha partecipato a unCna sule lo sviluppo del Paese, lo ribadisce con nettezza: «Abbiamo bisogno di essere positivi. Di guardare avanti con rinnovato ottimismo, e saper superare le difficoltà del momento, il pericolorecessione a seguito dell’inflazione – fenomeno non sono italiano – e quindi la conseguente riduzione delle capacità di investimento e di consumo». «Confido nel senso di responsabilità di Francoforte – ha proseguitoBanca europea, mentre noi come, lo voglio sottolineare, non abbiamo assolutamente fatto un solo euro di debito, perché le condizioni impongono sobrietà». Infine: «Si è ...

...00 - CNA - Il Mezzogiorno produttivo per lo sviluppo del Paese - Il"Il Mezzogiorno ... tra gli altri, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud e il PNRR e Nello, ......00 - CNA - Il Mezzogiorno produttivo per lo sviluppo del Paese - Il"Il Mezzogiorno ... tra gli altri, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud e il PNRR e Nello, ...... Ed.14) con inizio alle ore 10, si svolgerà ilpromosso dalla Cna "Il Mezzogiorno ... ministro per gli Affari europei, il Sud e il Pnrr, Nello, ministro per la protezione civile e le ...

Musumeci al convegno della Cna: avviata una stagione di riforme ... Secolo d'Italia

Pnrr, Fsc e Ponte sullo Stretto, sono questi alcuni dei temi trattati oggi dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto intervenendo al convegno della Cna in programma oggi a Palermo. All’event ...PALERMO - È possibile seguire in diretta streaming il convegno promosso dalla Cna a Palermo con inizio alle ore 10 di oggi, venerdì 5 maggio, al quale ...