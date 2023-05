Muore dopo un malore a 21 anni | la Procura apre un’inchiesta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Ladi Torre Annunziata ha aperto, al momento contro ignoti, sull’improvvisa morte, a soli 21, di Enrico Paduano. Il ragazzo, lo scorso 30 aprile,avere fatto colazione, è stato colto da unsul pianerottolo del palazzo dove risiedeva con la sua famiglia nella città oplontina, si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza. Stando a quanto raccontato agli inquirenti, i familiari hanno cercato di prestargli soccorso e hanno immediatamente dato l’allarme al 118 ma quando è arrivata l’ambulanza, almeno una mezz’orala richiesta – sempre secondo quanto sostenuto dai parenti – per il ventunenne non c’era più nulla da fare. Il pm Giuliano Schioppi ha aperto un fascicolo sulla scorta della ...