Muffin salati di verdure | niente carne e con solo 85 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 maggio 2023)di: senzae con85Pirottinidi: senzae con85 calorie. Lefanno storcere il naso a più di una persona, soprattutto i bambini, ma sappiamo tutti che fanno bene e che bisognerebbe mangiarne di più. Il segreto, come sa ogni persona che abbia dovuto cucinare per gli altri almeno una volta nella vita, è fare in modo che lesiano per così dire “travestite” da qualcos’altro, rese più appetitose di quanto sarebbero da sole. In questo senso una ricetta che può funzionare bene allo scopo è quella di questi pirottini alleche ti presentiamo qui appresso. Si tratta in sostanza di uno ...