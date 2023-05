"Nelle ultime settimane abbiamo iniziato a registrare il respingimento ada parte della Gendarmeria francese anche di minorenni soli". Lo racconta all'ANSA Sergio Di Dato, responsabile dell'ambulatorio mobile di Medici senza frontiere che presta assistenza ai ...in Italia Lavoriamo in Italia dal 1998 , alternando progetti agli sbarchi, nei centri di ... Nell'area diuna clinica mobile offre alla popolazione migrante cure mediche, con un focus ...in Italia Lavoriamo in Italia dal 1998 , alternando progetti agli sbarchi, nei centri di ... Nell'area di, una nostra clinica mobile offre alla popolazione migrante cure mediche , con ...

Msf, a Ventimiglia Francia respinge anche minorenni soli Tiscali Notizie

Sul tema migranti arriva la denuncia di Medici senza frontiere nei confronti della Francia. Sergio Di Dato, responsabile dell'ambulatorio mobile che presta assistenza ai migranti in transito tra Itali ..."Nelle ultime settimane abbiamo iniziato a registrare il respingimento a Ventimiglia da parte della Gendarmeria francese anche di minorenni soli". (ANSA) ...