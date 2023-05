Mouhiidine | esordio con vittoria e dedica al suo Napoli ai Mondiali di boxe VIDEO

...di Aziz Abbesai Mondiali 2023 di boxe , in corso di svolgimento nella capitale uzbeka di Tashkent. L'argento iridato in carica ha sconfitto il kazako Aibek Oralbay nel suo match d'...Torre Annunziata . L'non è stato dei più semplici. Michele Baldassi però l'ha superato brillantemente. Il ... 16° 57 Kg Baldassi vs VEGA BARRERAS MEX RING B H 15.45 16° 92 Kgvs ...Mercato San Severino . Il grande momento è arrivato. Aziz Abbesè pronto a fare l'al Mondiale di Tashkent in Uzbekistan. Nella categoria dei 92 kg il campano parte col favore del pronostico da dividere solo col cubano La Cruz. Nel 2021 a ...

Mouhiidine, esordio con vittoria e dedica al suo Napoli ai Mondiali di ... SPORTFACE.IT