Motorola Rarz+ 2023 con Snapdragon 8+ Gen 1 e 8GB di RAM

(Di venerdì 5 maggio 2023)è ormai pronto a rilasciare, nelle prossime settimane, il suo ultimo smartphone pieghevole, ovvero ilRazr+. Questo nuovo foldable del colosso statunitense andrà ad aggregarsi alla sua linea di telefoni a conchiglia e sarà dotato di funzionalità aggiornate per potersela vedere con altri pieghevoli piuttosto competitivi nel mercato. Alcuni giorni fa, la casa alata ha rilasciato un teaser in vista del suo prossimo telefono pieghevole, andando a confermare che il dispositivo sarà caratterizzato sul retro da una configurazione a doppia fotocamera e da un display secondario di 3 pollici o più. Tuttavia, in attesa del suo lancio ufficiale, adesso lo smartphone è apparso su Geekbench. Stando all’elenco di Geekbench, il nuovoRazr+sarà dotato di un processore Qualcomm ...

...nuovoMoto Razr 2022 che arriverà in Europa, al momento, non si hanno dettagli sui prezzi . Tuttavia, ricordiamo che il Moto Razr 2022 è già disponibile in Cina con questi prezzi: Moto...Il nuovo pieghevole verrà proposto ai seguenti prezzi (che sono destinati a crescere in caso di arrivo in Italia, per via di tasse, dogane e costi di importazione):2022 8/128 GB: 5.999 ...Il3 è uno dei pieghevoli più attesi dell'anno: non solo è uno dei dispositivi più iconici della categoria 'foldable", rifacendosi allo storico modello del 2005, ma anche perché il brand ...

Razr 40 Ultra, come sarà il prossimo pieghevole di Motorola Fastweb.it

Motorola è pronta a lanciare a breve il nuovo smartphone pieghevole RAZR+ 2023 e ora abbiamo maggiori informazioni sulle sue specifiche grazie ai test effetuati su Geekbench. Le rilevazioni mettono in ...Motorola arricchisce la gamma Edge 2023: dopo la presentazione del top di gamma premium Motorola Edge 40 Pro, ora tocca al medio gamma Motorola Edge 40 “liscio”. Un telefono annunciato per il mercato ...