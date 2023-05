Motomondiale | Gp Francia Slitta rientro Bastianini | tocca a Petrucci

... Ducati ha deciso di schierare, come compagno di squadra di Bagnaia in, Danilo Petrucci. Il pilota ternano, già in Ducati nelle stagioni 2019 e 2020, ottenne proprio a Le Mans la sua seconda ...... Australia, Germania, Portogallo, Ungheria, Malesia, Sudafrica, Qatar, Nuova Zelanda,, ... anno del trionfo di Casey Stoner, ma dal 2003 a oggi, solo due sono gli allori del. Questo ......affrettare i tempi di recupero e perciò Miguel Oliveira non correrà il Gran Premio diin ... i prototipi sono troppo estremi sia per i piloti che per le piste che ospitano il. Sta ...

MotoGP, quando la prossima gara GP Francia 2023: programma, orari, tv, calendario completo OA Sport

Il pilota ternano ha gareggiato con la Ducati nelle stagioni 2019 e 2020 LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Enea Bastianini non prenderà parte al GP ...Enea Bastianini continua a dover fare i conti con l’infortunio alla spalla rimediato a Portimao. Niente da fare per la gara di Le Mans, al suo posto correrà Danilo Petrucci ...