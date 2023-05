MotoGP | GP Francia 2023 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di, valevole per il quinto appuntamento del Mondialedi Moto GP, inda venerdì 12 a domenica 14 maggio sul circuito di Le Mans. Giovedì 11 maggio avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 12 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 10:45 e la seconda alle ore 15. Sabato 13 maggio, alle ore 10:10, avranno luogo le prove libere 3, mentre alle 10:50 si svolgeranno le qualifiche. Nel pomeriggio si torna in pista per la Sprint alle 15. Domenica 14 warm-up alle ore 9:45 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio della disarà trasmesso sui canali di Sky ...

...anche il GP dia Le Mans, Pol Espargarò ne avrà ancora per un po' e Miguel Oliveira, dopo la caduta di Jerez, dovrà lasciare la sella al collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori. Per la...Lorenzo Savadori torna ina Le Mans. Il collaudatore dell'Aprilia è stato chiamato a sostituire l'infortunato Miguel ...spalla sinistra e non sarà in grado di correre il 12 - 14 maggio in

Raul Fernandez (CryptoDATA RNF MotoGP™ Team) è stato operato con successo a Madrid per risolvere i problemi di sindrome compartimentale che gli stavano causando fastidio nel corso di questa stagione 2 ...In seguito all’incidente nella gara del GP di Jerez in terra spagnola, Miguel Oliveira era stato prontamente trasportato al centro medico del circuito per primi accertamenti riguardo le proprie condiz ...