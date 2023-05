MotoGP | Bastianini ancora out | in Francia Petrucci sulla Ducati

Eneanon prenderà parte al GP di Francia, in programma a Le Mans nel fine settimana del 12 - ... Il pilota ternano, già nella squadra ufficiale Ducatinelle stagioni 2019 e 2020, ...... Petrucci ricorda che "a Le Mans con la Desmosedici GP ho vinto la mia ultima gara in. Sarà ..., dal canto suo, si dice "dispiaciuto di non poter partecipare al GP di Francia a Le Mans, ...lamenta ancora problemi alla spalla sinistra dopo la frattura della scapola e, dopo aver ... Al suo posto in Ducati ci sarà Danilo Petrucci, che torna in sella alla Ducati ina ...

In Francia correrà Danilo Petrucci, che proprio su quel tracciato vinse nel 2020: "Contento di tornare in pista, ma spiace per Enea" ...Enea Bastianini non prenderà parte al GP di Francia, in programma a Le Mans nel fine settimana del 12-14 maggio. (ANSA) ...